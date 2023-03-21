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Россиянка получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына

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Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына.

Об этом информирует управление СК по региону.

Отмечается, что в период времени с 2020 по 2021 год женщина неоднократно применяла по отношению к сыну насилие, подвергала его жестокому обращению и истязанию. 

«Судом женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в заявлении.

10 марта Зюзинский суд Москвы приговорил 25-летнего приезжего из Узбекистана Шохрубека Каримова, убившего продавщицу в магазине на Севастопольском проспекте в Москве, к 13 годам колонии.

Отмечается, что отбывать наказание Каримов будет в колонии строгого режима.

16 марта в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 67-летней пенсионерки.

Как уточняется, поводом для совершения преступления стал конфликт из-за парковочного места.

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