Россиянка получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына

Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына.

Об этом информирует управление СК по региону.

Отмечается, что в период времени с 2020 по 2021 год женщина неоднократно применяла по отношению к сыну насилие, подвергала его жестокому обращению и истязанию.

«Судом женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в заявлении.

10 марта Зюзинский суд Москвы приговорил 25-летнего приезжего из Узбекистана Шохрубека Каримова, убившего продавщицу в магазине на Севастопольском проспекте в Москве, к 13 годам колонии.

Отмечается, что отбывать наказание Каримов будет в колонии строгого режима.

16 марта в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 67-летней пенсионерки.

Как уточняется, поводом для совершения преступления стал конфликт из-за парковочного места.