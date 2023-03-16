В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве женщины из-за места на парковке
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, 3 марта задержанный встретился с пенсионеркой, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. Во время встречи между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина убил собеседницу и позже избавился от тела.
В настоящее время специалисты ведут поиски останков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
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