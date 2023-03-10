Мигрант из Узбекистана приговорён к 13 годам за убийство продавщицы в Москве

Зюзинский суд Москвы приговорил 25-летнего приезжего из Узбекистана Шохрубека Каримова, убившего продавщицу в магазине на Севастопольском проспекте в Москве, к 13 годам колонии.

«Суд признал виновным Каримова по ст. 5 УК России («Убийство») и по ст. 119 УК России (угроза убийством) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что отбывать наказание Каримов будет в колонии строгого режима.

Утром 18 ноября 2022 года около жилого дома на Севастопольском проспекте было обнаружено тело 29-летней женщины.

Оказалось, что это продавщица из близлежащего магазина по имени Юлия Ткачёва, приехавшая в Москву из Горловки.

Под подозрением оказался мясник из того же магазина Каримов, он пытался скрыться в Тамбовской области, но был задержан, впоследствии признал вину.