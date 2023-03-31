В Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине по делу об убийстве мужа

В Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, которая во время ссоры убила мужа.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Установлено, что преступление было совершено 21 ноября 2020 года в коридоре многоквартирного дома. Полиции фигурантка заявила, что супруг упал на гвоздь, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд приговорил обвиняемую к 7,5 года в колонии общего режима, уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.

Также стало известно, что в Тюмени перед судом предстанет мужчина, убивший друга, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России. В ночь на 30 января 2023 года приятели поругались, и в результате нападения пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына.