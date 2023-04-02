Интерфакс: девушка задержана в Петербурге по делу об убийстве Владлена Татарского

В Санкт-Петербурге после взрыва, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержана девушка, её подозревают в причастности к убийству, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, речь идёт о Дарье Треповой 1997 года рождения, которая уже доставлена к следователю.

Как отмечается, у следствия есть основания полагать, что девушка принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Официально это информация не подтверждается.

Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.

В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.