Интерфакс: девушка задержана в Петербурге по делу об убийстве Владлена Татарского
По информации агентства, речь идёт о Дарье Треповой 1997 года рождения, которая уже доставлена к следователю.
Как отмечается, у следствия есть основания полагать, что девушка принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.
Официально это информация не подтверждается.
Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.
В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.