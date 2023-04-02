Минздрав: шесть раненных при взрыве в Петербурге находятся в тяжёлом состоянии

Минздрав России сообщил, что после взрыва в Петербурге 24 пострадавших доставлены в медучреждения, шесть из них в тяжёлом состоянии, у 18 — травмы средней и лёгкой степени тяжести.

«24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжёлое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и лёгкой степени тяжести», — приводит заявление министерства РИА Новости.

Оказание медпомощи координируют Минздрав России и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

МВД подтвердило, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.