МИД России: военкор Владлен Татарский вызывал ненависть у киевского режима

Погибший при взрыве в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца. Об этом заявили в МИД России.

«Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в комментарии представителя министерства Марии Захаровой.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва бомбы в кафе в центре Санкт-Петербурга.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.