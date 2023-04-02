МИД России: военкор Владлен Татарский вызывал ненависть у киевского режима
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«Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в комментарии представителя министерства Марии Захаровой.
Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва бомбы в кафе в центре Санкт-Петербурга.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.