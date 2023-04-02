Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что число пострадавших при взрыве в кафе достигло 25

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Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге достигло 25, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что число пострадавших при взрыве в кафе достигло 25
  • РИА Новости

«На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь», — написал он в Telegram.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

МВД подтвердило, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

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