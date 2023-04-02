Глава ДНР Пушилин: Татарского хотели представить к награде «За освобождение Мариуполя»

Власти Донецкой Народной Республики оформляли документы, чтобы представить Владлена Татарского к награде — медали «За освобождение Мариуполя». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Погиб большой патриот Донбасса и России военный корреспондент Максим Фомин, больше известный под псевдонимом Владлен Татарский. Убит подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим — террористический режим. Подлежит уничтожению, по-другому — не остановить», — написал он в Telegram.

Владлен Татарский, по словам Пушилина, «успел и повоевать, и в статусе военкора свою лепту внести».

«Мы оформляли документы, чтобы представить Владлена к награде — медали «За освобождение Мариуполя». К сожалению, её не успели выдать при жизни... Светлая память военкору. Глубокие соболезнования родным и близким», — заключил глава республики.

Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петерубрге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.

В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.