Эндокринолог Павлова: снижение уровня витамина D может привести к остеопорозу

Эндокринолог, к. м. н. Зухра Павлова рассказала, что в межсезонье иммунитет зачастую ослабевает из-за нехватки витамина D.

Отсутствие солнечного света в зимние месяцы вызывает у многих чувство усталости, апатии и раздражительности, сообщила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Это связано с хроническим дефицитом витамина D, который имеет решающее значение для усвоения организмом кальция и фосфора, а также для синтеза тестостерона и серотонина — гормона радости, объяснила Павлова. Уровень этого витамина снижен почти у 90% россиян, уточнила она.

Снижение уровня витамина D может привести к развитию остеопороза. Чтобы не допустить этого, важно придерживаться здоровой диеты и принимать витаминные добавки, а также не забывать о физической активности.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.