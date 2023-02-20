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Врач Кривцова: употребление блинов противопоказано людям с диабетом и болезнями ЖКТ

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Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова посоветовала людям с диабетом и с заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.
Врач Кривцова: употребление блинов противопоказано людям с диабетом и болезнями ЖКТ
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«Для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта, рефлюкс-эзофагит, проблемы с ферментативной обработкой пищи, блины могут стать причиной различных кишечных проблем», — объяснила Кривцова в беседе с URA.RU.

По её словам, людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, проблемами тонкой кишки также не стоит употреблять блины из-за риска обострения имеющихся заболеваний.

Со своей стороны, врач-эндокринолог, терапевт «Инвитро-Воронеж» Елена Киселёва в разговоре с «Российской газетой» посоветовала во время праздничного застолья с блинами отдавать предпочтение белковым, нежирным начинкам: нежирному творогу, сыру, нежирной слабосолёной рыбе.

Ранее преподаватель базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент Светлана Казанцева рассказала о стоимости продуктового набора для приготовления блинов.

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