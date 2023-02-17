Доцент Казанцева рассчитала стоимость продуктового набора для приготовления блинов

Преподаватель базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент Светлана Казанцева рассказала о стоимости продуктового набора для приготовления блинов.

«Поскольку молоко занимает около 60% всего блинного набора, то на выходе получается, даже с учётом повышения стоимости сахара, что блинный набор подешевел на 5%», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в продуктовый набор также входят пшеничная мука, яйца, сахар и растительное масло.

«Молоко относится к базовым продуктам, поэтому я не думаю, что спрос на него сильно увеличится во время масленичной недели», — отметила Казанцева.

Как считает эксперт, стопка блинов в 2023 году получится бюджетной.

«Получается 5 рублей и 9 копеек на один блин. В расчёте я не учитывала расходы на коммуналку и газ, потому что выпечка блинов практически не влияет на повышение их расходования», — уточнила она.

Ранее, по информации газеты «Известия», аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.