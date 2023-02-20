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Диетолог Нефёдова посоветовала употреблять не более шести блинов за раз

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, какое количество блинов допустимо съедать без вреда для здоровья и фигуры.
Диетолог Нефёдова посоветовала употреблять не более шести блинов за раз
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«Если вы решили порадовать себя блинами на Масленицу, за один раз можно съесть от четырёх до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины. Однако, если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причём в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре», — отметила она в интервью Радио Sputnik.

Врач напомнила, что один блин в среднем содержит 120—150 килокалорий, и посоветовала выбирать несладкие начинки.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.

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