Роскомнадзор в 2022 году заблокировал более 8000 сайтов, нарушающих финансовое законодательство

Роскомнадзор в 2022 году заблокировал 8,1 тыс. сайтов в интернете и 2,3 тыс. материалов в социальных сетях, нарушающих финансовое законодательство.

Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселёв.

По его словам, в настоящий момент существует эффективный законодательный механизм по блокировке соответствующих сайтов.

«Мы блокируем сайты на сетях операторов связи либо удаляем противоправный контент, если он распространяется в социальных сетях. В таком порядке в 2021 году удалено 400 противоправных материалов... и заблокировано около 2,7 тыс. интернет-ресурсов. В 2022 году удалено уже 2,3 тыс. материалов и заблокировано более 8,1 тыс. интернет-ресурсов», — сказал он.

Ранее Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который является подведомственной структурой Роскомнадзора, запустил систему поиска запрещённого контента в сети «Окулус».