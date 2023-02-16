Роскомнадзор в 2022 году заблокировал более 8000 сайтов, нарушающих финансовое законодательство
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Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселёв.
По его словам, в настоящий момент существует эффективный законодательный механизм по блокировке соответствующих сайтов.
«Мы блокируем сайты на сетях операторов связи либо удаляем противоправный контент, если он распространяется в социальных сетях. В таком порядке в 2021 году удалено 400 противоправных материалов... и заблокировано около 2,7 тыс. интернет-ресурсов. В 2022 году удалено уже 2,3 тыс. материалов и заблокировано более 8,1 тыс. интернет-ресурсов», — сказал он.
Ранее Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который является подведомственной структурой Роскомнадзора, запустил систему поиска запрещённого контента в сети «Окулус».