Врач Тихомирова посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ отказаться от лука и чеснока

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что чеснок и лук обладают антибактериальным действием, однако от них лучше отказаться людям с некоторыми заболеваниями.

«Если простуда уже существует, вылечиться только чесноком или луком не получится, потому что это системное заболевание, при котором идёт вирусная нагрузка на весь организм. Но регулярный приём лука или чеснока, особенно на ночь, является прекрасным общепрофилактическим средством», — отметила она в беседе с «Известиями».

Однако Тихомирова предупредила, что употребление чеснока и лука противопоказано людям с аллергическими реакциями, а также с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения (гастрит, язва, холецистит, панкреатит и другие).

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в разговоре с «Москвой 24» сообщила, что употребление алкогольных напитков, чая, кофе и сладкой газировки может вызвать обезвоживание организма.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.