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Диетолог Писарева заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что сахарозаменители бывают натуральными и синтетическими.
Диетолог Писарева заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию
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«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии», — заявила она в беседе с ФАН.

В то же время это не значит, что все натуральные сахарозаменители полезны (например, фруктоза).

«Если всё-таки нужно заменить сахар, то можно попробовать использовать стевию, либо эритрит (дынный сахарозаменитель). Эти два сахарозаменителя практически не имеют противопоказаний», — добавила Писарева.

Со своей стороны, врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк в беседе с сайтом «Москва 24» дала советы по выбору полезного хлеба.

«Цельнозерновой хлеб в рационе помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе диабета 2-го типа, болезней сердца и некоторых видов рака. Однако не надо забывать, что гликемический индекс у него такой же высокий, как и у продукта из очищенной муки», — сообщила она.

По её словам, ещё один вариант — хлеб из пророщенного зерна пшеницы, а также хлеб на закваске.

Ранее эндокринолог, диетолог доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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