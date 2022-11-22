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Нутрициолог Медведева заявила, что употребление тропических фруктов зимой грозит набором веса

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Нутрициолог Анастасия Медведева предупредила, что при употреблении тропических фруктов зимой следует соблюдать умеренность.
Нутрициолог Медведева заявила, что употребление тропических фруктов зимой грозит набором веса
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

«Сладкие тропические фрукты содержат рекордное количество глюкозы и фруктозы, и именно зимой, когда солнца недостаточно, мы хуже можем метаболизировать углеводы: избыток фруктов может спровоцировать нарушения углеводного обмена и набор веса», — объяснила Медведева в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что плохое пережёвывание пищи — одна из причин нарушения моторики желудочно-кишечного тракта.

Чтобы не чувствовать тяжесть в желудке, пищу нужно пережёвывать не менее 30 раз. Большинство людей в лучшем случае делают восемь — девять жевательных движений.

«Необходимо выработать привычку правильно жевать. Пока это не дошло до автоматизма, считайте каждое движение», — посоветовала Филатова.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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