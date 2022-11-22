Нутрициолог Медведева заявила, что употребление тропических фруктов зимой грозит набором веса

Нутрициолог Анастасия Медведева предупредила, что при употреблении тропических фруктов зимой следует соблюдать умеренность.

«Сладкие тропические фрукты содержат рекордное количество глюкозы и фруктозы, и именно зимой, когда солнца недостаточно, мы хуже можем метаболизировать углеводы: избыток фруктов может спровоцировать нарушения углеводного обмена и набор веса», — объяснила Медведева в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что плохое пережёвывание пищи — одна из причин нарушения моторики желудочно-кишечного тракта.

Чтобы не чувствовать тяжесть в желудке, пищу нужно пережёвывать не менее 30 раз. Большинство людей в лучшем случае делают восемь — девять жевательных движений.

«Необходимо выработать привычку правильно жевать. Пока это не дошло до автоматизма, считайте каждое движение», — посоветовала Филатова.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.