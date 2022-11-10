ТАСС: владельца клуба «Полигон» задержали в рамках дела о пожаре
- РИА Новости
«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — приводит агентство заявление.
Отмечается, что с Мирзоевым проводят следственные действия.
Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.
После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.