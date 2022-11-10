ТАСС: владельца клуба «Полигон» задержали в рамках дела о пожаре

Владельца клуба «Полигон» в Костроме Ихтияра Мирзоева задержали в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мирзоев задержан по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — приводит агентство заявление.

Отмечается, что с Мирзоевым проводят следственные действия.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.