Уголовное дело возбудили по факту пожара в кафе в Костроме
- РИА Новости
- © Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон»... в городе Костроме», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Ранее в экстренных службах Костромской области сообщили, что число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 13 человек.