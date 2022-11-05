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Уголовное дело возбудили по факту пожара в кафе в Костроме

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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Уголовное дело возбудили по факту пожара в кафе в Костроме
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон»... в городе Костроме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее в экстренных службах Костромской области сообщили, что число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 13 человек

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