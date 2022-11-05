Уголовное дело возбудили по факту пожара в кафе в Костроме

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

РИА Новости

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«Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон»... в городе Костроме», — говорится в заявлении. Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ранее в экстренных службах Костромской области сообщили, что число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 13 человек.