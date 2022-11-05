В Костроме задержана директор фирмы, организовывавшей работу сгоревшего кафе
- РИА Новости
По информации СК, она задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).
Также задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию.
Следственный комитет ранее возбудил по факту трагедии уголовное дело.
По данным замначальника МЧС по Костромской области Алексея Грекова, жертвами пожара стали 13 человек.