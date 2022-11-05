В Костроме задержана директор фирмы, организовывавшей работу сгоревшего кафе

В Костроме в рамках расследования уголовных дел о гибели людей при пожаре в кафе задержана директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.

По информации СК, она задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Также задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию.

Следственный комитет ранее возбудил по факту трагедии уголовное дело.

По данным замначальника МЧС по Костромской области Алексея Грекова, жертвами пожара стали 13 человек.