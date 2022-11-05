В МЧС подтвердили, что на месте пожара в Костроме нашли тела 13 человек
Замначальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Греков подтвердил, что на месте пожара в клубе «Полигон» нашли тела 13 человек, а не 15.
- РИА Новости
- © Ольга Евтушкова
«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал Греков журналистам, его слова приводит ТАСС.
Ранее агентство сообщило о 15 погибших в результате пожара.
7 ноября в Костромской области объявлен траур по погибшим.
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