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В МЧС подтвердили, что на месте пожара в Костроме нашли тела 13 человек

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Замначальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Греков подтвердил, что на месте пожара в клубе «Полигон» нашли тела 13 человек, а не 15.
В МЧС подтвердили, что на месте пожара в Костроме нашли тела 13 человек
  • РИА Новости
  • © Ольга Евтушкова

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал Греков журналистам, его слова приводит ТАСС.

Ранее агентство сообщило о 15 погибших в результате пожара.

7 ноября в Костромской области объявлен траур по погибшим.

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