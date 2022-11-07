Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе в Костроме
- РИА Новости
- © Ольга Евтушкова
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — заявил собеседник.
Уточняется, что заседание суда было выездным.
Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.
После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.
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