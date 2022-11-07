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Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе в Костроме

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Ярославский гарнизонный суд отправил под стражу предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек.
Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе в Костроме
  • РИА Новости
  • © Ольга Евтушкова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — заявил собеседник.

Уточняется, что заседание суда было выездным.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Она арестована.

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