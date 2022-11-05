Директор компании и возможный виновник возгорания: в Костроме задержали двух подозреваемых по делу о пожаре в кафе

Два человека задержаны в Костроме после пожара в кафе «Полигон», где погибли 13 человек. Это 23-летний мужчина, которого подозревают в использовании пиротехники в помещении, и директор ООО «Империя», организовывавшего работу заведения. Ранее в Следственном комитете возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Решением губернатора Сергея Ситникова 7 ноября объявлено траурным днём в Костромской области.

В рамках расследования уголовных дел по факту гибели людей при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме задержаны два человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Костромской области.

Так, по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц» задержана директор ООО «Империя», которое организовывало работу заведения.

Второй фигурант был установлен и задержан во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции, сообщили в СК.

«По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию», — говорится в сообщении.

При этом представитель правоохранительных органов в разговоре с ТАСС заявил, что задержанный признал свою вину.

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошёл пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Костромской области подчеркнули, что ход и результаты расследований находятся на особом контроле прокурора региона.

По данным прокуратуры, в заведении была закрыта часть эвакуационных выходов.

«Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

День траура

Понедельник, 7 ноября, объявлен траурным днём в Костромской области. В этот день в регионе будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, в том числе развлекательные программы на региональном телевидении и радио. По последним данным, жертвами ЧП стали 13 человек.

«На месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Греков, опровергнув появившуюся в СМИ информацию о 15 погибших.

Как сообщил губернатор региона Сергей Ситников, мэрии Костромы поручено помочь родственникам погибших в организации похорон; готовится постановление от областной администрации об оказании материальной помощи семьям погибших.

Также состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством замминистра МЧС Ильи Денисова, прибывшего в регион для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб.

«Все сработали в сроках, в рамках регламентов, в рамках приказов министерства. Росгвардия, МЧС, МВД — службы, которые обеспечивали вопросы спасения людей, пожаротушения, — отработали вовремя», — указал Ситников.

В пресс-службе губернатора Костромской области отметили, что тушение пожара осложняла угроза обрушения кровли и сложная внутренняя планировка. В данный момент ведутся работы по разбору сгоревших конструкций.

Деятельность кафе

Здание, в котором находилось кафе «Полигон», не подвергалось проверкам, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО «Полигон» в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чём уведомил письменно надзорный орган», — говорится в сообщении.

Наряду с этим следователи допросили директора ООО «Империя», которое организовывало работу заведения. В региональном СК указали, что на месте пожара продолжает работать следственная группа, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

При этом Ихтияр Мирзоев, владелец сгоревшего кафе, являющийся депутатом Костромской областной думы, пообещал оказать помощь семьям погибших при пожаре.

«Я дал указание своим сотрудникам оказывать всё необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — цитирует его РИА Новости.