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В МВД сообщили о задержании предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

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Предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 15 человек, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В МВД сообщили о задержании предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме
  • РИА Новости

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлёкшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что мужчину передали следственным органам.

По последним данным, при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек.

Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело.

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