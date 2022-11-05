В МВД сообщили о задержании предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 15 человек, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлёкшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что мужчину передали следственным органам.

По последним данным, при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек.

Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело.