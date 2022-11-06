В Костроме арестована директор фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января», — сказала судья.
РИА Новости со ссылкой на прокуратуру отмечает, что подозреваемая возражала против заключения под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом.
Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали.
По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело.
Также СК расследует дело о халатности. В сообщении прокуратуры утверждается, что несколько эвакуационных выходов в кафе были заперты.
После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.