В Костроме арестована директор фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе

В Костроме суд заключил под стражу на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего кафе «Полигон».

Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января», — сказала судья.

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру отмечает, что подозреваемая возражала против заключения под стражу и просила суд ограничиться домашним арестом.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. Погибли 13 человек, ещё шесть пострадали.

По факту гибели людей в результате пожара было возбуждено уголовное дело.

Также СК расследует дело о халатности. В сообщении прокуратуры утверждается, что несколько эвакуационных выходов в кафе были заперты.

После инцидента в городе задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.