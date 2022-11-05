Прокуратура: часть эвакуационных выходов в клубе «Полигон» в Костроме были заперты

Несколько эвакуационных выходов в клубе «Полигон» в Костроме, где произошёл пожар, были заперты, сообщила региональная прокуратура.

Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным прокуратуры, заявление которой приводит РИА Новости, в заведении была закрыта часть эвакуационных выходов.

«Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания», — сказано в пресс-релизе.

Следственный комитет ранее возбудил по факту трагедии уголовное дело.

По данным замначальника МЧС по Костромской области Алексея Грекова, жертвами пожара стали 13 человек.