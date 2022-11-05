Узнать больше

Прокуратура: часть эвакуационных выходов в клубе «Полигон» в Костроме были заперты

Короткая ссылка
Несколько эвакуационных выходов в клубе «Полигон» в Костроме, где произошёл пожар, были заперты, сообщила региональная прокуратура.
Прокуратура: часть эвакуационных выходов в клубе «Полигон» в Костроме были заперты
  • РИА Новости

Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным прокуратуры, заявление которой приводит РИА Новости, в заведении была закрыта часть эвакуационных выходов.

«Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания», — сказано в пресс-релизе.

Следственный комитет ранее возбудил по факту трагедии уголовное дело.

По данным замначальника МЧС по Костромской области Алексея Грекова, жертвами пожара стали 13 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить