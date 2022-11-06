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СК возбудил дело о халатности по факту пожара в клубе в Костроме

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Уголовное дело о халатности возбудили по факту пожара в клубе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело о халатности по факту пожара в клубе в Костроме
  • РИА Новости

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность». — RT)», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в заведении длительное время не было контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Ранее СК возбудил по факту пожара уголовное дело. По данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек.

В прокуратуре отметили, что несколько эвакуационных выходов в клубе были заперты.

Также в Костроме задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.

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