СК возбудил дело о халатности по факту пожара в клубе в Костроме
- РИА Новости
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность». — RT)», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в заведении длительное время не было контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
Ранее СК возбудил по факту пожара уголовное дело. По данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек.
В прокуратуре отметили, что несколько эвакуационных выходов в клубе были заперты.
Также в Костроме задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.