СК возбудил дело о халатности по факту пожара в клубе в Костроме

Уголовное дело о халатности возбудили по факту пожара в клубе «Полигон» в Костроме, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность». — RT)», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в заведении длительное время не было контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Ранее СК возбудил по факту пожара уголовное дело. По данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек.

В прокуратуре отметили, что несколько эвакуационных выходов в клубе были заперты.

Также в Костроме задержали директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.