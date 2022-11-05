Следователи опознали 12 из 13 погибших при пожаре в Костроме
- РИА Новости
«В ходе проведения следственных действий по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК России), на данный момент опознаны тела 12 погибших», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее СК возбудил по факту пожара уголовное дело. По данным МЧС, жертвами пожара стали 13 человек.
В прокуратуре отметили, что несколько эвакуационных выходов в клубе были заперты.