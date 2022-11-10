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Диетолог Купфер поделилась способом полезного приготовления овощей

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Диетолог Марина Купфер рассказала, как правильно готовить овощи, чтобы это приносило пользу организму.
Диетолог Купфер поделилась способом полезного приготовления овощей
  • Gettyimages.ru

Для лучшего пищеварения, а также при ослабленном пищевом тракте овощи (морковь, капусту, сельдерей, кабачки) нужно немного припускать в воде под закрытой крышкой, сообщила диетолог в беседе с Общественной службой новостей.

«То есть они должны быть чем-то средним между свежими и тушёными. Тогда не будет ни вздутия живота, ни раздражения кишечника грубой клетчаткой. Таким образом в овощах остаются всё полезные вещества, витамины и минералы, необходимые организму», — отметила Купфер.

Со своей стороны, терапевт, эндокринолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Анастасия Квасова в разговоре с Life.ru не рекомендовала детям до года давать фейхоа, поскольку грубые пищевые волокна могут вызвать у них дискомфорт.

В более старшем возрасте при отсутствии аллергии можно давать детям по одной-две ягоды в день.

Ранее эксперт по диетическому питанию Артём Верис заявил, что полезная диета не имеет ничего общего с жёсткими ограничениями в еде.

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