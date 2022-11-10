Специалист Верис заявил, что полезная диета не связана с жёсткими ограничениями в еде
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В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что нельзя слишком сильно и резко ограничивать калории в рационе, так как это негативно отразится на здоровье.
Как считает Верис, необходимо выбирать здоровые продукты и соблюдать принципы правильного питания.
«Продукты, от которых стоит отказаться совсем — рафинированные сахара. Классические сладости плохи не только своей калорийностью, но и тем, что в них мало белков и микронутриентов», — добавил он.
Со своей стороны, диетолог Ирина Писарева в беседе с Life.ru выразила мнение, что суши и роллы не подходят для поклонников здорового питания, так как в составе таких блюд есть рис, в который добавляется много сахара и уксуса для клейкости.
Кроме того, Писарева напомнила, что в соевом соусе много соли.
«То есть это тоже достаточно калорийный продукт, и человек может даже не догадываться о том, насколько более тяжёлым становится блюдо с этим соусом», — считает эксперт.
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