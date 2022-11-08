Врач Терехова отметила пользу для организма шипучих таблеток с витамином С

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что витамин С в БАДах лучше всего усваивается в виде шипучих таблеток.

«Шипучая форма витамина С абсорбируется в организме быстрее, чем твёрдая таблетированная форма, не причиняя вреда пищеварительной системе. Есть ещё одно преимущество: когда его используют пациенты, они употребляют большое количество жидкости, что нормализует водный баланс. А это очень важно в период лечения острых респираторных инфекций, простудных заболеваний», — отметила Терехова в интервью Life.ru.

В свою очередь, врач-диетолог Ольга Шестакова в разговоре с «Москвой 24» сообщила, что самая распространённая ошибка при похудении — жёсткие ограничения в еде, цель которых — сбросить вес быстро.

«Никогда не используйте стратегии снижения веса, которые заставляют круглосуточно ощущать голод. После такой диеты человек обязательно начинает переедать. Потому что, учась игнорировать свой голод, привыкает игнорировать и насыщение тоже», — объяснила врач.

Ранее врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиники» Александр Боршевецкий рассказал о продуктах, вредных для почек.