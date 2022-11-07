Врач Боршевецкий рассказал о вредных для почек продуктах

Врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиники» Александр Боршевецкий рассказал о продуктах, вредных для почек.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что чрезмерное употребление щавеля, свёклы, шпината, ревеня, грибов, земляники, груш, крыжовника, фасоли может привести к развитию мочекаменной болезни.

«Ранние» арбузы, парниковые овощи, например помидоры и огурцы, могут содержать химикаты, помогающие их раннему созреванию, частое употребление которых также может навредить», — считает Боршевецкий.

Он отметил, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным.

Со своей стороны, врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru назвала красную икру очень калорийным продуктом.

«В 100 г красной икры содержится 29 г протеинов. Это больше, чем в большинстве видов мяса и морепродуктов. Кроме того, это протеин очень высокого качества, в котором в необходимых объёмах содержатся все важные аминокислоты», — сообщила она.

Как добавила Мухина, в красной икре много холестерина и натрия.

Ранее нутрициолог, эксперт FPA и специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алёна Денисова посоветовала есть сезонные овощи осенью.