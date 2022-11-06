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Нутрициолог Денисова посоветовала есть сезонные овощи осенью

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Нутрициолог, эксперт FPA и специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алёна Денисова посоветовала есть сезонные овощи осенью.
Нутрициолог Денисова посоветовала есть сезонные овощи осенью
  • Gettyimages.ru

«Первый в этом списке — красный сладкий перец. Это лидер по содержанию витамина C. Мы привыкли думать, что главными его источниками являются цитрусовые, но это не так. В красном перце содержится 200 мг витамина C», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, вторым незаменимым овощем является брокколи — источник клетчатки.

Среди других рекомендуемых продуктов — цветная и брюссельская капуста, томаты.

Эксперт посоветовала употреблять овощи свежими, поскольку в таком виде они сохраняют больше витаминов и клетчатки, а также обладают наименьшей калорийностью.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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