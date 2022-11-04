Диетолог Нефёдова призвала контролировать норму потребления чая и кофе

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова предупредила любителей чая и кофе, что с наступлением осени, когда чаще хочется выпить тёплого и согревающего, нужно соблюдать безопасную дозу, поскольку кофеин содержится в обоих напитках.

«Норма кофеина — 400 мг в день. В чашке кофе примерно 95 мг, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 мг. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки, но в любом случае, выпивая чай, сложнее превысить норму», — отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

Со своей стороны, врач-диетолог ГАУЗ ТО «МКДЦ» Анна Верхоланцева рассказала о пользе каш: гречневой, пшённой, перловки, рисовой.

«Крупы из цельного зерна — источник растительных белков и углеводов, богаты клетчаткой, содержат в нужном нам количестве и идеальном соотношении железо и медь, цинк, витамины группы В, РР. Именно из злаков мы получаем важные аминокислоты, 18 из которых незаменимы», — отметила она в беседе с изданием Тюменская область сегодня.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что киноа является самой полезной кашей.