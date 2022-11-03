Диетолог Дюваль назвала киноа самой полезной кашей

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что киноа является самой полезной кашей.

В этой крупе много фосфора, который необходим для обменных процессов в организме, для здоровья костной ткани, зубов и волос, отметила она в разговоре с «Москвой 24».

Со своей стороны, эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала о пользе термоджеников. Это продукты, которые могут согревать за счёт ускорения обмена веществ, отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Прежде всего к ним относятся специи: кари, васаби, хрен, горчица, имбирь, все виды перца (особенно чилийский красный перец). В качестве ещё одной группы согревающих продуктов специалист отметила горячие супы.

Ранее консультант по питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Широкова назвала самые вредные пищевые добавки.