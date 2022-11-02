Нутрициолог Широкова назвала самые вредные пищевые добавки

Консультант по питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Широкова назвала самые вредные пищевые добавки.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что из-за добавок в полуфабрикатах могут развиться различные заболевания.

Широкова посоветовала внимательно изучать упаковку продукта. Потенциально вредными она назвала добавки Е216-217, Е230-232, Е239, Е311-313, а также Е154, Е220-226, Е320-322, Е338-341, Е343, Е405, Е407, Е450-454, Е461-466, Е626-635.

«Путь к здоровью лежит через цельный рацион, а не переработанные продукты. И разница для нашего организма огромная», — добавила эксперт.

Со своей стороны, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» посоветовала ограничить потребление соли.

«Небольшое количество натрия необходимо для поддержания здоровья, поскольку способствует выработке необходимого объёма циркулирующей крови и тканевых жидкостей в организме», — уточнила она.

По её словам, заменить соль можно сухими и свежими травами, специями, соком лимона или лайма.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева рассказала о видах макарон.