Диетолог Корсева назвала макароны из твёрдых сортов пшеницы наиболее полезными

Терапевт, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева рассказала о видах макарон.

«В группу А входят макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Это самый полезный вариант, к которому относится и «та самая» итальянская паста. Макароны этого сорта менее калорийны и при этом богаты витаминами и клетчаткой», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, пасту из твёрдых сортов пшеницы в умеренном количестве можно включать в рацион даже тем, кто следит за весом.

Как отметила Корсева, макаронные изделия группы Б готовят из мягкой и крахмалистой стекловидной пшеницы, а в группу В входят макароны из обычной хлебопекарной муки.

«Все вредные свойства, которые приписывают макаронам, касаются дешёвых изделий из нетвёрдых сортов пшеницы», — добавила эксперт.

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