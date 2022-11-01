Узнать больше

Диетолог Корсева назвала макароны из твёрдых сортов пшеницы наиболее полезными

Короткая ссылка
Терапевт, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева рассказала о видах макарон.
Диетолог Корсева назвала макароны из твёрдых сортов пшеницы наиболее полезными
  • Gettyimages.ru
  • © yipengge

«В группу А входят макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Это самый полезный вариант, к которому относится и «та самая» итальянская паста. Макароны этого сорта менее калорийны и при этом богаты витаминами и клетчаткой», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, пасту из твёрдых сортов пшеницы в умеренном количестве можно включать в рацион даже тем, кто следит за весом.

Как отметила Корсева, макаронные изделия группы Б готовят из мягкой и крахмалистой стекловидной пшеницы, а в группу В входят макароны из обычной хлебопекарной муки.

«Все вредные свойства, которые приписывают макаронам, касаются дешёвых изделий из нетвёрдых сортов пшеницы», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить