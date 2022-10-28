ТАСС: в МВД отменили постановление о привлечении Собчак как подозреваемой

Следователь МВД России отменил постановление, согласно которому журналистка Ксения Собчак привлекается по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова как подозреваемая.

«Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

Суд в Москве арестовал Суханова, он заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.

Защита Суханова обжалует его арест.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме.

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своём Telegram фото израильских документов Ксении Собчак. До этого Собчак утверждала, что не имеет гражданства Израиля.

В свою очередь, глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис официально подтвердил что Собчак находится в стране и въехала в неё по израильскому паспорту.