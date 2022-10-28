ТАСС: в МВД отменили постановление о привлечении Собчак как подозреваемой
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«Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.
Суд в Москве арестовал Суханова, он заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.
Защита Суханова обжалует его арест.
26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме.
Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своём Telegram фото израильских документов Ксении Собчак. До этого Собчак утверждала, что не имеет гражданства Израиля.
В свою очередь, глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис официально подтвердил что Собчак находится в стране и въехала в неё по израильскому паспорту.