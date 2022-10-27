Глава Департамента госбезопасности Литвы: Собчак находится в стране как гражданка Израиля

Журналистка Ксения Собчак находится в Литве и въехала по израильскому паспорту, заявил глава Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

«Она находится в Литве, и как гражданке Израиля с паспортом Израиля ей не нужна виза, она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Žinių.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию.