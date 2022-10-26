«Уехала в Литву через Белоруссию»: источник RT назвал Собчак фигуранткой в деле о вымогательстве

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию до обысков в своём подмосковном доме и задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Об этом сообщил источник RT. По его данным, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула РФ. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.

В подмосковном доме телеведущей Ксении Собчак в элитном коттеджном посёлке «Горки-8» прошли обыски по уголовному делу о вымогательстве.

Накануне сотрудника команды Собчак Кирилла Суханова задержали по подозрению в вымогательстве «за нераспространение информации». Делом занимается Главное следственное управление ГУ МВД.

По данным источника RT, о грядущих обысках Ксения Собчак узнала за сутки, после чего были экстренно отменены съёмки с её участием, запланированные на ближайшие дни. Телеведущая покинула Россию ещё до задержания Кирилла Суханова — она уехала в Литву через территорию Белоруссии.

«На автомобиле пересекла границу с Республикой Беларусь (там, где отсутствует контроль) и вдоль границы поехала в Европу. Дальше на КПП «Видзы» пересекла границу с Литовской Республикой. В автомобиле, помимо неё, были ещё три пассажира», — сообщил собеседник.

Он добавил, что Собчак владеет Telegram-каналом, для которого якобы вымогались деньги за нераспространение негативной информации. Собчак могла быть задержана в случае, если бы вовремя не уехала из страны.

По данным СМИ, сотрудники проектов, которые ведёт телеведущая, также были заранее предупреждены о возможных обысках в своих офисах. В связи с этим команде Собчак рекомендовали не приходить на работу 26 октября.

В Telegram-канале телеведущая уже прокомментировала обыски в своём доме. В частности, она посетовала, что власти «постоянно задерживают её журналистов». И добавила, что адвокат её команды находится на связи с Сухановым.

Дело о вымогательстве

По делу о вымогательстве, помимо Кирилла Суханова, проходит и бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский. Обоих мужчин задержали вечером 24 октября возле ресторана Regent в Плотниковом переулке в Москве. Там у мужчин была назначена рабочая встреча, на которой должен был обсуждаться вопрос об оплате «блока на негатив» в Telegram-канале.

Президент «Condé Nast Россия» Анита Гиговская отказалась прокомментировать RT новости о задержании и уголовном деле в отношении бывшего главного редактора «Татлера» Ариана Романовского.

Адвокат Романовского Гаджи Алиев сообщил RT, что силовики предъявили его подзащитному обвинения по ч. 3 ст. 163 (вымогательство в особо крупном размере).

«Сегодня Тверской районный суд Москвы должен был избрать меру пресечения для Ариана, — рассказал Гаджи Алиев. — Однако его до сих пор не доставили в суд, и заседания ещё не было».

По словам адвоката, Романовский не признаёт свою вину.

В ближайшее время суд должен предъявить обвинение и Кириллу Суханову. Наказание по уголовной статье, по которой проходят мужчины, может составлять до 15 лет лишения свободы.

Задержания блогеров

Ранее статья о вымогательстве уже становилась причиной ареста некоторых блогеров и админов Telegram-каналов. Например, летом СМИ сообщали об аресте нескольких журналистов и администраторов Telegram-каналов сетки «Кракен» (Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко).

Также по теме В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО журналистки Александры Баязитовой Арестованная по обвинению в вымогательстве журналистка Александра Баязитова содержится в многоместной камере женского СИЗО Москвы. Об...

В начале августа по такому же обвинению арестовали автора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову, а также предпринимательницу Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову.

В конце сентября по подозрению в вымогательстве задержали администратора Telegram-канала Станислава Садового.

Следователи пришли к выводу, что авторы ряда Telegram-каналов брали деньги с высокопоставленных ньюсмейкеров за «неразмещение в их информационных каналах негативного контента» о заплативших. Подобные действия следствие расценило как вымогательство денежных средств.

Нынешнее расследование в отношении Кирилла Суханова — уже не первое за последнее время уголовное дело, связанное с командой или проектами Ксении Собчак.

В августе журналист съёмочной группы Ксении Собчак Сергей Ерженков предстал перед Касимовским районным судом в Рязани по обвинению в вандализме. В апреле мужчина с приятелем осквернили памятник Ленину в городе Касимове, исписав монумент краской.

В итоге суд назначил режиссёру штраф 15 тыс. рублей и прекратил дело. Прокуратура намеревалась обжаловать «слишком мягкое», по мнению представителей надзорного ведомства, решение рязанского суда.