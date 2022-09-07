В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО журналистки Александры Баязитовой
- РИА Новости
«Баязитова содержится в тридцатиместной камере, сейчас там находится 27 женщин», — сказал представитель комиссии.
По его словам, журналистка на условия в СИЗО не жалуется.
«Сплю на первом ярусе, передачи получаю, лекарства выдают своевременно», — привёл правозащитник слова Баязитовой.
Она также сообщила ОНК, что отношения с соседками по камере у неё нормальные.
«Среди её сокамерниц есть обвиняемые в мошенничестве, убийстве, грабеже», — добавил собеседник RT.
7 сентября суд рассмотрит её апелляционную жалобу на ранее избранную ей меру пресечения, сказала Баязитова правозащитникам.
10 августа суд до 7 октября арестовал Александру Баязитову, которая в разное время была экономическим корреспондентом различных российских СМИ.