Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT).

Суханов заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.