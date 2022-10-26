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Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова

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Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова.
Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT).

Суханов заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.

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