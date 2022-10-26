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ТАСС: глава Ростеха Чемезов объявлен потерпевшим по делу директора Собчак

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Глава Ростеха Сергей Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT).
ТАСС: глава Ростеха Чемезов объявлен потерпевшим по делу директора Собчак
  • РИА Новости

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершение вымогательства у Чемезова С.В.», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В начале октября МВД России сообщило, что полицией задержаны владельцы и администраторы Telegram-каналов, публиковавших фейки о бизнесменах и высокопоставленных должностных лицах и требовавших деньги за удаление этой информации.

Позже источник RT подтвердил, что в доме телеведущей Ксении Собчак проходят обыски, которые связаны с делом её коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве.

Собчак также проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.

26 октября появилась информация, что телеведущая на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву.

В суд поступили ходатайства об аресте коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler.

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