ТАСС: глава Ростеха Чемезов объявлен потерпевшим по делу директора Собчак
- РИА Новости
«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершение вымогательства у Чемезова С.В.», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В начале октября МВД России сообщило, что полицией задержаны владельцы и администраторы Telegram-каналов, публиковавших фейки о бизнесменах и высокопоставленных должностных лицах и требовавших деньги за удаление этой информации.
Позже источник RT подтвердил, что в доме телеведущей Ксении Собчак проходят обыски, которые связаны с делом её коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве.
Собчак также проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.
26 октября появилась информация, что телеведущая на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву.
В суд поступили ходатайства об аресте коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler.