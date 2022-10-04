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МВД: задержаны владельцы публиковавших фейки о бизнесменах Telegram-каналов

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МВД России сообщило, что полицией задержаны владельцы и администраторы Telegram-каналов, публиковавших фейки о бизнесменах и высокопоставленных должностных лицах и требовавших деньги за удаление этой информации.
МВД: задержаны владельцы публиковавших фейки о бизнесменах Telegram-каналов
  • РИА Новости

В сообщении портала «МВД Медиа» говорится, что злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тыс.

По данным МВД, данные площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных должностных лиц. 

«За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платёжные средства (криптокошельки)», — заявили в МВД.

Отмечается, что тем, кто соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось направлять им деньги ежемесячно.

  • МВД сообщило о задержании владельцев Telegram-каналов, которые публиковали фейки о бизнесменах

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовные дела по ч.3 ст.163 УК России (вымогательство).

Полицейские установили местонахождение и задержали владельцев этих каналов. 

«50-летний житель Москвы, который вовлёк в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец города Ульяновска заключены под стражу», — сообщили в министерстве.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержалась ложная информация о ВС России.

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