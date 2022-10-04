Суд вновь оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление интервью с Арестовичем

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП России, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Кроме этого, суд назначил на 18 октября рассмотрение ещё двух протоколов в отношении Twitch за неудаление фейков о российской армии. Максимальный штраф за каждый из них — также 4 млн рублей.

В августе суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить ролик с интервью Арестовича, в котором содержалась ложная информация о ВС России.