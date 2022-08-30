Суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ удалить видео с ложной информацией о ВС России

Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить ролик с интервью советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, в котором содержалась ложная информация о ВС России.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев. Ранее Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей за распространение в соцсетях ложной информации о действиях армии России «по мотивам политической и национальной ненависти».