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Суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ удалить видео с ложной информацией о ВС России

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Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить ролик с интервью советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, в котором содержалась ложная информация о ВС России.
Суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ удалить видео с ложной информацией о ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

Ранее Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей за распространение в соцсетях ложной информации о действиях армии России «по мотивам политической и национальной ненависти».

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