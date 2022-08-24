Суд в Сочи оштрафовал мужчину на 3 миллиона рублей за фейки о ВС России

Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей за распространение в соцсетях ложной информации о действиях армии России «по мотивам политической и национальной ненависти».

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Подсудимый Евгений Золотов, согласно приговору, распространял ложную информацию с 1 по 19 марта с выражением «пренебрежительного и оскорбительного отношения» к военнослужащим.

В судебном заседании он признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет», — говорится в заявлении пресс-службы.

16 августа мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей сервис Twitch за отказ удалить фейки о российской армии.