Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов заявил о готовности частично признать вину

Коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов признать вину в получении 800 тыс. рублей и принести публичные извинения потерпевшему», — заявил Суханов.

Ранее сообщалось, что Чемезов объявлен потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина. — RT).

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.