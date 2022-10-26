Защита коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявила его адвокат Светлана Липатова.
«Мы подумали и, скорее всего, обжалуем», — сказала она.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Суханов уже заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.
26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.