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Защита коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест

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Защита коммерческого директора медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова обжалует его арест.
Защита коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявила его адвокат Светлана Липатова.

«Мы подумали и, скорее всего, обжалуем», — сказала она.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Суханов уже заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.

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