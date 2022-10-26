Защита коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест

Защита коммерческого директора медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова обжалует его арест.

Об этом РИА Новости заявила его адвокат Светлана Липатова.

«Мы подумали и, скорее всего, обжалуем», — сказала она.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Суханов уже заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед Чемезовым.

26 октября источник сообщил RT, что Собчак покинула Россию до обысков в её подмосковном доме и задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. По данным собеседника, сама Собчак тоже стала фигурантом этого дела и могла быть задержана, если бы не покинула Россию. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред «Татлера» Ариан Романовский.