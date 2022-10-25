Кардиолог Ашихмин назвал красное мясо и сахар вредными для сердца продуктами

Кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые могут быть вредны для сердца.

«Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Они образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие жиры (растительные. — RT) превращаются в твердые», — объяснил кардиолог в интервью радио Sputnik.

Ашихмин также рассказал, что для здоровья сердца вредны продукты из переработанного мяса и пережаренная пища. Так, он посоветовал с осторожностью относиться к красному мясу, сахару и мучным изделиям, поскольку они способствуют риску развития инфаркта и инсульта.

Ранее кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с URA.RU сказал, что боль в животе может свидетельствовать об инфаркте.